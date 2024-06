Estudante de 15 anos é encontrada morta uma semana após desaparecer ao sair para escola no Ceará

Uma estudante de 15 anos foi encontrada morta próximo a uma cachoeira, na zona rural de São Benedito, no Ceará, uma semana após desaparecer ao sair de casa para ir à escola. O corpo da vítima apresentava marcas de violência e foi resgatado pelos bombeiros nesta sexta-feira (31).





A adolescente foi vista pela última vez pela família com vida no dia 24 de maio, quando saiu de casa, na localidade do Campo de Pouso, com destino à escola. Como ela não retornou e não deu mais notícias, familiares comunicaram o fato a polícia.





Durante as investigações, a polícia identificou duas adolescentes, de 14 e 16 anos de idade, que teriam convidado a estudante para ir tomar banho de cachoeira em um sítio no dia do desaparecimento. As duas jovens foram apreendidas na noite de quinta-feira (30), assim como um homem de 18 anos, por suspeita de envolvimento do assassinato da vítima.





Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Tianguá, onde o adulto foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Já em desfavor das adolescentes, foi instaurado um ato infracional análogo ao crime de homicídio.





O trio indicou que o corpo da estudante estava escondido em uma área de mata, próximo a cachoeira para onde a estudante foi atraída. A Polícia Civil segue com as investigações para descobrir a motivação do crime.





G1 Ceará