Menino de 8 anos leva arma para a escola no Ceará para ameaçar colega

Um menino de 8 anos levou uma arma artesanal para a Escola José Alves de Oliveira, no Distrito do Bom Nome, em Aiuaba, no Ceará para ameaçar um colega. O caso aconteceu na última quarta-feira (29) e assustou a comunidade escolar.





O aluno foi contido por um funcionário e a direção da escola comunicou o caso ao Conselho Tutelar e a Polícia Militar, que foram até a residência dos pais da criança e localizaram a arma de fabricação artesanal.A mãe da criança juntamente com a arma foram conduzidas à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá, para os procedimentos cabíveis.





Em outra ocorrência envolvendo armas, mas desta vez em Icó, uma dupla de assaltantes invadiu uma loja especializada em venda de armamento e roubou pelo menos oito armas e um aparelho celular.





Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança que mostraram o momento em que os assaltantes estão em uma sala onde existe um cofre. Nas imagens, eles são vistos dando ordens para que o funcionário abra o equipamento e entregue uma caixa que continha as armas.





Após a ação, eles deixam o local rapidamente a bordo de uma motocicleta. Nenhum funcionário que foi mantido refém ficou ferido.





GC Mais