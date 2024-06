Governador Elmano de Freitas realiza reunião com novo secretário da Segurança no Cisp

O governador Elmano de Freitas se reuniu, nesta sexta-feira (31), com o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá. O encontro foi para debater estratégias para combater a criminalidade no Estado e aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. A reunião também contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Klênio Savyo.





Elmano de Freitas destacou a importância da junção de forças em prol de uma melhor segurança para os cearenses. “Estaremos juntos para desenvolver estratégias para combater a criminalidade no nosso Estado. Não mediremos esforços e investimentos para garantir mais segurança para nossa população”, disse.





Roberto Sá agradeceu o apoio do Governo do Ceará no combate ao crime. “Queremos passar para a população a maior segurança possível. Isso só pode ser feito com o comprometimento e o alinhamento das forças policiais. Gostaria de agradecer a confiança do governador para o trabalho e também a receptividade das Forças de Segurança do Estado”, comentou.





Solenidade de posse





O novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, será empossado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, nesta segunda-feira (3). A solenidade de posse será realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), às 10h.





(SSPDS/CE)