HOMEM M4TA NAMORADA, COMETE SUIC1DIO E MÃE M0RRE AO VER A CENA; PASSOU MAL

Uma policial militar, de 35 anos, foi assassinada na manhã desta segunda-feira (24), em Cândido de Abreu, na região Norte do Paraná. O principal suspeito pelo crime é o namorado dela, que também foi encontrado morto no local. No local, as equipes ainda encontraram o corpo da mãe do suspeito, que teria passado mal com a cena.





O feminicídio teria acontecido na Avenida Paraná, uma das principais da cidade.





Ao NH Notícias, o tenente Diego informou que a corporação foi acionada ainda pela manhã, após moradores relatarem que ouviram disparos de arma de fogo.





“De imediato, nossas equipes se deslocaram ao local e encontraram três vítimas. São duas mulheres e um homem. Pelas apurações iniciais, o namorado atirou contra a policial militar e, em seguida, atentou contra a própria cabeça. Possivelmente a mãe do autor visualizou a cena e teve um mal súbito, também morrendo no local”, disse.





Segundo informações do local, primeira vítima estava lotada no Hospital da Polícia Militar, em Curitiba.





A Polícia Científica já realiza todo o trabalho de perícia no local. A Delegacia de Cândido de Abreu vai investigar o caso.





(Folha do Estado)