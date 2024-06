POLÍCIA MILITAR REALIZA A PRISÃO DE INDIVÍDUO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM SOBRAL

Na tarde deste domingo (23), por volta das 14h, a Polícia Militar do Ceará, através da 1ª Companhia do 4ºBPRAIO, realizou a prisao de indivíduo por parte ilegal de arma de fogo na rua Pintor Lemos, em Sobral, logo após informações de intenso confronto armado entre criminosos no local.





Após informações repassadas pela Ciops, via frequência, que diversos indivíduos armados realizaram uma intensa troca de tiros entre os bairros Tamarindo e Pintor Lemos, imediatamente as composições da Polícia Militar começaram a realizar diligências com intuito de prender tais indivíduos.





Durante o patrulhamento e averiguações no local, a equipe do RAIO 02 se deparou com um indivíduo que, em atitude suspeita, correu para dentro de um comércio logo depois de ver a composição policial. Diante disso, a equipe realizou a abordagem do indivíduo e durante as buscas encontraram uma pistola Tauros, modelo PT840, calibre .40, sem munições. Em continuidade das buscas, foi encontrado nas proximidades diversos estojos de munições do mesmo calibre.





Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi apresentado junto a arma de fogo na Delegacia Municipal de Sobral para os procedimentos cabíveis.





Fonte: PMCE