Homem morre em acidente de trânsito na Av. Othon de Alencar, em Sobral

Na noite desta segunda-feira (24), um grave acidente resultou em uma vítima fatal na Avenida Othon de Alencar, na Ponte Fernandes Távora, em Sobral. Francisco Wellington Henrique Melo, de 30 anos, residente do bairro Cohab 2, perdeu a vida após perder o controle de sua moto, uma CG Start, e colidir com um poste.





Testemunhas no local relataram que Francisco Wellington parecia estar sob efeito de álcool no momento do acidente. Ele perdeu o controle da motocicleta, subiu no meio-fio e colidiu violentamente com um poste, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local.





Além do motociclista, uma passageira identificada como Patrícia estava na moto no momento do acidente. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.





Com informações do portal Sobral Online