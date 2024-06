INACREDITÁVEL! Pai é preso após ser filmado abusando de filha em UTI

Um pai foi preso após ser filmado abusando da própria filho no leito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. O caso foi denunciado pelo programa Profissão Repórter, da Globo. A jovem de 17 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória que gerou sequelas. Nas imagens, gravadas por um funcionário do hospital, o homem põe a mão dentro do avental da vítima e em partes do corpo dela.





O vídeo foi feito durante a madrugada. A equipe do hospital fez a gravação após desconfiar de algo estranho com a paciente. “Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia”, confirmo a delegada Kelly Cristina, da seccional de São Bernardo do Campo.





Segundo a delegada, o depoimento dos profissionais de saúde e o vídeo que eles forneceram foram cruciais para a investigação que culminou na prisão do homem. “Foram profissionais extremamente valorosos, preocupados com o próximo, que foram denunciar”, disse Kelly Cristina.





A polícia ouviu sete funcionários do hospital como testemunhas. Eles relataram que, durante a noite, na companhia do pai, o comportamento e os sinais vitais da paciente ficavam diferentes e que o homem queria que a menina saísse da UTI.





Eles também afirmaram que ele chegou a fechar a cortina do leito “por diversas vezes”. Depois da filmagem, uma enfermeira “percebeu que a adolescente estava muito agitada no momento de trocar a fralda, e notou que as partes íntimas dela estavam com muita vermelhidão e fissuras”.





O laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a adolescente apresentava “lesões compatíveis com a prática de atos libidinosos” e que a data provável do acontecido seria “recente”. O homem foi preso no dia 13 de maio. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva e, agora, é réu por estupro de vulnerável na Justiça.









Via Pi24h