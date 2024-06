VÍDEO: BOI MORRE ATROPELADO, E POPULAÇÃO DISPUTA CARNE EM VIA DO DF

Uma ação inusitada e que pode provocar potenciais danos à saúde chamou a atenção de quem passava pela avenida principal de São Sebastião, próximo ao balão do Morro da Cruz, na manhã desta quinta-feira (13/6).





Após um boi ser atropelado e a carcaça do animal ficar na pista, um grupo de pessoas que viu o bovino morto decidiu aproveitar a situação para retirar a carne dos ossos e levá-la consigo para casa.





A cena atraiu vários curiosos, que registraram imagens da comoção em torno do animal. Um vídeo mostra quando algumas pessoas chegaram a sacar facas de churrasco para cortar a carne do boi no meio da rodovia.





Uma testemunha que pediu para não ter o nome divulgado relatou que desviou do caminho para o trabalho e parou para observar a cena.





“É uma situação lamentável. Em vez de as autoridades retirarem o corpo [do animal da pista], deixaram que a população levasse a carne sem nem saber a situação [que levou à morte] nem há quanto tempo ela estava lá”, comentou.





Por meio de nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que foi acionada ainda pela manhã para lidar com o ocorrido, mas não tomou providências, pelo fato de a retirada da carne pela população não envolver crime.









Morte na madrugada





A atendente de lanchonete Mariana Santos, 21 anos, presenciou o momento em que o boi foi atropelado por uma van, por volta das 3h desta quinta-feira (13/6).





Ela trabalhava em um estabelecimento próximo ao local do atropelamento, quando viu cinco bovinos caminharem próximo à pista. No entanto, um deles teria entrado na via ao mesmo tempo em que a van se aproximava. Sem conseguir desviar a tempo, o motorista acabou atropelando o animal, que morreu na hora.





“Depois, outros funcionários e eu saímos para ver o que tinha acontecido e se estavam todos bem. O motorista [da van] e eu ligamos para o 190, mas o animal ficou até de manhã [na via], sem que ninguém aparecesse”, detalhou Mariana.





Além do motorista, outros sete passageiros estavam na van no momento do atropelamento do boi. Ninguém se feriu. Os ocupantes do veículo deixaram o local cerca de uma hora mais tarde, após a chegada da polícia.





Também por meio de nota, a Administração Regional de São Sebastião afirmou que o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheu a carcaça do animal por volta das 8h desta quinta-feira (13/6) e que tem “tomado providências” diante do trânsito de gado na via em que aconteceu o atropelamento.





