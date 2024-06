CIENTISTA DEFENDE ESTE SUPERALIMENTO CONTRA O COLESTEROL

Uma especialista em nutrição revelou que uma fruta específica, considerada um superalimento, pode proporcionar uma série de benefícios à saúde, incluindo ação contra o colesterol.





Segundo a cientista Alex Ruani, as uvas vermelhas podem ajudar a reduzir o colesterol e a inflamação, além de aumentar a imunidade.





Em declarações ao The Times, Ruani, pesquisadora em ciências da nutrição na University College London, explicou como as uvas vermelhas são ricas em polifenóis.





Estes são compostos vegetais antioxidantes. As uvas vermelhas contêm especificamente um tipo chamado antocianinas, o pigmento azul que comprovadamente beneficia a saúde do cérebro, e resveratrol, que demonstrou ter efeitos anti-inflamatórios e antienvelhecimento.





A casca e as sementes das uvas vermelhas também são ricas em outros antioxidantes, incluindo catequinas e epicatequinas, que também estão presentes no chá e ajudam a reduzir o estresse oxidativo no corpo.





A especialista cita um estudo muito detalhado da Nature de 2023 envolvendo homens e mulheres saudáveis. A pesquisa ​​descobriu o benefício de comer três porções diárias de 80g de uvas. Ou seja, cerca de 14 uvas por porção.





Durante duas semanas, a dieta aumentou os níveis de bactérias benéficas e diminuiu outras prejudiciais, promovendo um microbioma intestinal mais saudável.





“Essas mudanças estão frequentemente associadas à melhoria da digestão, suporte imunológico e redução da inflamação”, disse Ruani.





O mesmo estudo também mostrou um aumento de moléculas relacionadas com a reparação do DNA. A descoberta sugere que os compostos bioativos nas uvas podem melhorar os mecanismos ligados a uma vida mais saudável e mais longa.





Atuação contra o colesterol





As uvas também ajudam a reduzir a lipoproteína de baixa densidade (LDL) devido à quantidade de fibras que contêm.





Isso ocorre porque as fibras solúveis podem atrasar ou até mesmo reduzir a absorção de certos nutrientes pelo sangue, como o colesterol.





Um estudo publicado na revista Food and Function revelou especificamente os benefícios das uvas vermelhas.





Descobriu-se que pessoas com colesterol alto que comeram três xícaras de uvas vermelhas por dia durante oito semanas tiveram colesterol total mais baixo, bem como redução da lipoproteína de baixa densidade.





O que é colesterol e para quê ele serve?





O colesterol é um elemento presente em todas as células do corpo humano. É uma substância gordurosa insolúvel em água, que é produzida principalmente pelo fígado, mas também pode ser obtida através da dieta.





Ele é útil para diversas funções fundamentais como:

produção de vitamina D

secreção de hormônios esteroides

formação da bile

formação da membrana celular

No entanto, se a sua concentração ultrapassar o limite, causa problemas à saúde.





Quais os tipos de colesterol?





Isso ajuda a prevenir o acúmulo de colesterol nas artérias.

Colesterol VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade): o VLDL é responsável por transportar triglicerídeos e colesterol pelo sangue, contribuindo para a formação de placas ateroscleróticas quando em excesso.

O mais importante para focar a atenção é o colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL), que é conhecido como colesterol “ruim”.

Fonte: Catraca Livre