MOTOCICLISTA LEVA MULTA POR NÃO USAR CINTO DE SEGURANÇA

O dono de uma moto recebeu uma multa de R$ 195,23 por não usar o cinto de segurança na direção do veículo na rodovia MG-184, no município de Alterosa, no sul de Minas Gerais. No entanto, o transporte não tem o cinto de segurança, o condutor e nem o automóvel estiveram na cidade.





A moto tem placas de Toledo, no oeste do Paraná , onde o dono, Armando Simonatto e a família moram. A distância entre o município paranaense e a cidade de Minas é de mais de mil quilômetros.





Dileta Simonatto, esposa de Armando, contou ao g1 que a notificação de trânsito chegou do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG).

Além da multa em dinheiro, foram aplicados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário da moto.





"O único trajeto dela (moto) é quatro quilômetros por dia, durante a semana, quando meu marido vai trabalhar. Ele sai de casa e faz dois quilômetros e de noite ele volta para casa, mais dois quilômetros. Esse é o trajeto dessa moto, desde 2018, nunca saiu daqui da comunidade", relata Dileta.









E agora?





Dileta relata que irá contestar a multa e regularizar a situação. Ela diz também que tem medo de estar sendo vítima de um golpe ou do veículo ter sido clonado.





"A gente não pode ficar quieto quando acontece tipo de coisa. Muitas pessoas vão lá e pagam a multa e fica por isso mesmo, porque não querem perder tempo, mas eu vou atrás. Se eu estivesse errada, tudo bem, mas a gente não está errado. A gente mal saiu de casa com essa moto, né? Então não tem como ela estar indo para outro lugar, em outro estado", afirma ela ao g1.









DER-MG





Em nota, o DER-MG recomendou que pessoas podem entrar com recurso, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





"Isto pode ser feito na primeira comunicação que o proprietário recebe (notificação de autuação) e posteriormente na segunda comunicação (notificação de penalidade)", afirmou o departamento ao g1.





Fonte: iG