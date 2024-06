MPCE empossa 26 novos promotores do último concurso

O Ceará ganhou 26 novos promotores de Justiça, empossados na sexta-feira (7/6), no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em solenidade presidida pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho. O grupo ingressa na carreira de integrante do Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo concurso de 2019, homologado em 2022. Outros 64 promotores de Justiça do mesmo concurso já foram empossados anteriormente.





“Que a Justiça seja a bússola de cada novo membro do MP do Ceará, e o bom senso e a empatia, os guias nessa jornada. A maior vitória é aquela que promove a paz e a dignidade humana. Com coragem e determinação, trilhem o caminho da Justiça. Vocês contam com o Direito material e processual, mas o instrumento que lhes será mais útil e eficaz será a empatia”, ressaltou o procurador-geral de Justiça.





Eis os nomes dos novos promotores de Justiça e suas respectivas comarcas:





• Alex Bruno Pinto Mattos – comarca de Monsenhor Tabosa;

• Ana Luiza Braun Ary – comarca de Iracema;

• André César Mariano da Silva – comarca de Marco;

• Águeda Fabiana de Almeida Valença – comarca de Ipueiras;

• Brenda Aguiar Vasconcelos – comarca de Santana do Acaraú;

• Bruno Bezerra Luz – comarca de Cariré;

• Diego de Lima Leal – comarca de Bela Cruz;

• Diego Emanuel Farias Moura dos Santos – comarca de Alto Santo;

• Eduardo Mendes de Lima – comarca de Farias Brito;

• Francisco Jardelino Nascimento de Azevedo – comarca de Ipaumirim;

• Franklin Bergson Gonçalves da Silva – comarca de Jaguaribe;

• Geisyane Barbosa do Prado – comarca de Mauriti;

• Guilherme Miranda Maia – comarca de Tamboril;

• Lara Dourado Mapurunga Pereira – comarca de Pentecoste;

• Laura de Figueiredo Uchoa – comarca de Jijoca de Jericoacoara;

• Leonardo Levi de Moura Moura – comarca de Itarema;

• Leonardo Simões Alves Costa – comarca de Novo Oriente;

• Lucas Gomes Leal – comarca de Jucás;

• Marcos Vinícius Ribeiro Gonçalves de Vasconcelos Rodrigues – comarca de Ibiapina;

• Mário Giovani Penha Zangrandi – comarca de Solonópole;

• Pedro Felipe Cardoso Mota Fontes – comarca de Aiuaba;

• Rafael Medeiros Rodrigues – comarca de Reriutaba;

• Thaís Moutelik Aguiar de Azevedo – comarca de Milagres;

• Thiago Homero Dias Medeiros de Melo – comarca de Jardim;

• William Rodrigues da Silva – comarca de Marco;

• Vinicius Meireles Fixina Barreto – comarca de Jaguaruana.





Via Sobral em Revista