Deputado Almir Bié quer o perdão para motos apreendidas

Deputado estadual Almir Bié (PP) apresentou projeto de indicação que propõe perdão aos milhares de proprietários de motos que estão na linha de pobreza. As motos estão apreendidas nos postos policiais e no Detran por estarem sem documentação ou com documentação atrasada, por conta das multas, do IPVA vencido e emplacamento atrasado.





“Pretendo com o projeto apelar ao governador para um REFIS que perdoe essas pessoas pobres. Hoje, a moto é um objeto que ajuda na renda. Os vaqueiros usam para controlar o gado, carneiros e para ver o pasto. Usam para transportar pessoas e fazer entregas”, justifica.





Em discurso cheio de emoção durante a sessão itinerante da Assembleia Legislativa, em Canindé, pediu ao governador para salvar essas pessoas. “Essas motos vão a leilão por R$ 200 ou R$ 300 após meses e ficam apodrecendo nos pátios das delegacias, postos policiais e no Detran”.





O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, leu o projeto na sessão e considerou o projeto social.





Fonte: Blog do Roberto Moreira