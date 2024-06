Ex-mulher de vereador pula do 2º andar de casa e fratura calcanhar enquanto família é mantida refém em assalto

A contadora Betina Oliveira, mulher do ex-vereador e empresário Evaldo Gomes, pulou do segundo andar de casa para pedir ajuda enquanto o marido e os filhos dela eram feitos reféns por criminosos durante um assalto na residência em Ipu, na Região da Ibiapaba do Ceará, na última sexta-feira (7).





Após a família ser rendida, Betina conseguiu ir até a sacada, pulou de lá para o muro da casa e do muro para a rua. Com o impacto, ela fraturou o calcanhar. Já os criminosos, conseguiram fugir momentos depois em um carro, levando aparelhos celulares, dinheiro, joias e outros objetos de valor. Evaldo e os filhos não ficaram feridos.





Betina foi socorrida e passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (10), para a implantação de dois pinos no calcanhar esquerdo. A contadora ficou internada em um hospital particular de Fortaleza, mas já recebeu alta. Ela comentou sobre o ocorrido nas redes sociais.





"Foi a frase que eu disse na hora que fomos rendidos: 'Sagrado Coração de Jesus, eu confio em ti'. [...] E hoje estamos vivos pela glória de Deus e nossa senhora das graças. Foi por amor a minha família e foi também o pior dia de nossas vidas. Mães são todas iguais, feitas de força, fé e coragem", escreveu a contadora Betina Oliveira nas redes sociais, relatando alívio após o crime.





Três homens armados invadiram a casa e renderam a família do ex-vereador na madrugada de sexta-feira, por volta das 2h. Nas imagens de câmera de segurança os assaltantes são flagrados deixando o local com sacolas





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, nesta segunda-feira (10) a polícia cumpriu mandados de prisão temporária contra uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 30 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, por suspeita de envolvimento no assalto a família.Um veículo que teria sido utilizado no crime foi localizado e apreendido ainda na sexta-feira, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.





