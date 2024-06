Motorista de app dá voadora e vandaliza portão de condomínio após reclamar de demora para abrir

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista por aplicativo dá uma voadora e vandaliza o portão de um condomínio. O caso foi registrado no Bairro Itaperi, em Fortaleza, nesta segunda-feira (10), após o motorista reclamar da demora para abrir o portão.





Ao g1, um morador do prédio que preferiu não se identificar informou que o motorista pegou um passageiro que pediu para entrar para retirar mercadorias. Segundo o passageiro, seria mais seguro fazer a retirada na área interna do condomínio.





"Ele entrou normal. Ajudou a retirar as coisas do carro. Aí na hora de sair se irritou com o porteio por conta da demora de abrir o portão. Saiu, mas voltou e fez isso ai. Deixou todo mundo aqui, os moradores, assustados", disse a testemunha.





Na hora da saída, segundo o morador, o motorista de aplicativo pediu para o porteiro descer e abrir o portão.





O porteiro afirmou que não precisaria descer que abriria da portaria, o que demorou, segundo um morador, alguns minutos. O motorista de aplicativo se irritou e, após sair do condomínio, voltou e deu o chute no portão.





A Uber lamentou o caso e considera inaceitável o comportamento registrado no vídeo compartilhado. Empresa afirmou que a conta do motorista parceiro foi suspensa enquanto aguarda pela apuração do caso. E reforçou que a Uber permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei.





G1 CE