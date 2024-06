NARIZ DE MBAPPÉ SAI DO LUGAR APÓS TROMBADA EM JOGO DA FRANÇA

Na vitória da França contra a Áustria, um lance em específico chamou a atenção de todos. Aos 41 minutos do segundo tempo, Kylian Mbappé teve um choque feio de cabeça com um defensor austríaco e levantou com um intenso sangramento no nariz.





Enquanto o camisa 10 era atendido pelos médicos franceses, foi possível ver o deslocamento do osso do nariz. Ainda não há uma confirmação, mas existe a possibilidade de Mbappé ter tido um fratura no local.





Por conta do choque, Mbappé foi substituído antes da partida acabar e deu lugar para Giroud. Além disso, o camisa 10 ainda foi advertido com um cartão amarelo por ter retornado ao gramado sem a autorização do árbitro.





Apesar da partida ter terminado de forma traumática para o jogador, Mbappé foi um dos principais responsáveis pela vitória francesa na estreia da Euro. O único gol da partida foi marcado contra, pelo zagueiro austríaco Wöber, aos 38 minutos do primeiro tempo. Após bela jogada individual de Mbappé pela direita, o defensor cortou mal o cruzamento e desviou a bola para o próprio gol.





Fonte: CNN