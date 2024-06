NOVO EMPREGO QUE NÃO PRECISA DE FACULDADE ESTÁ PAGANDO 20 MIL POR MÊS

Três jovens brasileiros com menos de 30 anos decidiram largar suas áreas “dos sonhos” para apostar no ramo da inteligência artificial. Camilly Alves, Heinz Felipe e Heloisy Pereira, dizem que mudar a rota para investir na IA foi a melhor decisão possível, afirmam. Dois deles decidiram abandonar a medicina para tentar trabalhar no setor, que está aquecido.





“Nos últimos dois anos, após o boom do ChatGPT, todo o mercado se voltou para a inteligência artificial. Abriu-se um ‘hidrante para a gente beber água’. Tem um monte de possibilidade, mas poucas pessoas para trabalhar”, diz Chris Faig, vice-presidente de tecnologia da Microsoft Brasil.









Qual é a média salarial da profissão?





A média salarial para a área no Brasil está entre R$ 5 mil e R$ 16 mil, segundo a plataforma de emprego Glassdoor. Os valores foram levantados até abril de 2024 e a plataforma não especifica se considera contratos CLT e PJ.





Segundo Heloisy, considerada a primeira mulher bacharel em IA no Brasil, pessoas da sua turma que cursaram graduação em IA estão ganhando em média de R$ 7 mil a R$ 10 mil por mês. Alguns têm até trabalhado para empresas de fora do Brasil.









A ascensão da IA no mercado brasileiro





Muitas empresas estão investindo nessa inovação, e são poucas as pessoas que realmente têm o domínio dessa tecnologia. Este cenário criou um campo fértil para aqueles dispostos a mudar de carreira e enfrentar novos desafios.





Para jovens como Camilly Alves e Heinz Felipe, a decisão de abandonar áreas tradicionais e arriscar no emergente campo da inteligência artificial está se mostrando não apenas acertada, mas também altamente recompensadora.





Com o mercado de trabalho global cada vez mais integrado e a demanda por especialistas em IA em constante crescimento, as oportunidades são vastas e as perspectivas promissoras.