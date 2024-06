Polícia Civil deflagra operação e captura advogada e mais seis integrantes de grupo criminoso com atuação na Serra de Ibiapaba

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, na manhã desta quinta-feira (27), resultou no cumprimento de nove mandados de prisão preventiva e de buscas e apreensão em desfavor de alvos investigados por integrar um grupo criminoso com atuação na Serra de Ibiapaba, no Ceará. As capturas ocorreram nos bairros Bom Jardim, Aerolândia e José Walter, em Fortaleza, e nos municípios de Ubajara e São Luís do Curu. Na ação, seis mulheres – entre elas uma advogada apontada como chefe do grupo – e um homem foram presos.





Segundo investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Tianguá e pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), o grupo criminoso teria como chefe uma advogada, de 27 anos, que era responsável por crimes de homicídios e de tráficos de drogas, na Serra de Ibiapaba, no Ceará. Ainda com base nas investigações, a advogada é companheira de um homem que era também era chefe do grupo criminoso, mas, atualmente, se encontra recolhido em unidade prisional.





Conforme os levantamentos policiais, a suspeita estava exercendo o papel de gerenciar o tráfico de drogas e armas de fogo, além de transmitir ordens para demais membros do grupo, incluindo execuções de possíveis rivais. A mulher foi localizada em Fortaleza. Durante o cumprimento de prisão, que contou com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), duas mulheres, de 43 e 59 anos, também foram localizadas e presas em Fortaleza. Elas são investigadas por integrar o grupo.

Outras duas mulheres, que também pertenciam ao grupo criminoso, foram presas em Ubajara – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Uma das suspeitas foi flagrada em posse de entorpecentes. Já outros dois mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de dois homens que se encontram recolhidos em unidade prisionais. Um dos suspeitos é companheiro da advogada.





Ainda durante a operação, um casal foi preso em São Luís do Curu, momento em que se preparava para se deslocar para Fortaleza. Em desfavor do homem e da mulher foram cumpridos mandados de prisão. Ainda durante as ofensivas, veículos e aparelhos celulares foram apreendidos. Na ocasião, também foram solicitados sequestros de bens e bloqueio de valores em contas bancárias. Após as capturas, os suspeitos foram conduzidos para unidades policiais, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, eles estão à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de identificar e prender outros suspeitos envolvidos na ação criminosa na região.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.









As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (88) 3437-1888, da Delegacia Regional de Tianguá. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)