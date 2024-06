Polícia Civil não para de trabalhar e captura mais dois suspeitos de participação nas mortes em Viçosa do Ceará

As capturas ocorreram nos estados do Pará e Mato Grosso do Sul.

Diligências ininterruptas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminaram na localização e na captura de mais dois suspeitos de envolvimento direto na ocorrência, registrada no último dia 20 deste mês, que vitimou oito pessoas em Viçosa do Ceará – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). As prisões ocorreram, nesta quinta-feira (27), nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul. Com as capturas, sobe para três o número de envolvidos presos.





Após um trabalho de investigação e inteligência de equipes da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), o primeiro a ser capturado foi um homem, de 27 anos, com passagens por tráfico e associação para o tráfico, roubo, receptação, associação criminosa, crime ambiental e resistência. Ele foi preso por policiais civis cearenses, na cidade de Castanhal, no Pará. A captura contou com o apoio da Polícia Civil do Pará (PCPA).





Já o segundo capturado foi localizado quando tentava fugir para a Bolívia. O individuo, de 41 anos, já possui passagens por tráfico de drogas, roubo, furto de veículo e posse e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em Jaraguari, no Mato Grosso do Sul (MS), após a PCCE repassar informações para as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE). A Ficco/CE solicitou o bloqueio de uma rodovia à Polícia Rodoviária Federal (PRF) do MS, a partir da localização apontada pela PCCE.





No momento da abordagem, ele apresentou um documento falso. O homem foi conduzido para uma unidade policial, no MS, para ser ouvido e autuado por uso de documento falso. Contra os dois capturados, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos homicídios.





Ainda durante as prisões, foi apreendido um automóvel, do modelo Hilux, que teria sido utilizado na ação criminosa.





O crime





Três mulheres, com idades de 16, 23 e 25 anos, e quatro homens, com idades de 18, 21, 24 e 26 anos, foram mortos a tiros em uma praça. A mulher, de 23 anos, já possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e estava tornozelada. Já o homem, de 24 anos, possuía passagens por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outras duas vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde. Uma delas, um homem de 22 anos, não resistiu e foi a óbito.