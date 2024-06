Polícia prende trio, apreende carros de luxo e bloqueia R$ 1 milhão de suspeitos de estelionato no Ceará

A polícia prendeu três homens nesta quinta-feira (6), apreendeu quatro carros de luxo e bloqueou R$ 1 milhão das contas dos suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido em estelionato, falsidade ideológica, falsidade de documento público e lavagem de dinheiro no Ceará.





As prisões ocorreram em Fortaleza, nos bairros Parque Manibura e Canindezinho, e no município de Itapipoca, no interior do estado.





Investigações coordenadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações apontaram que os homens, com idades de 28, 31 e 36 anos, usavam informações de dados de terceiros para abertura de contas bancárias e solicitações de cartões para obter valores.





Com esses valores obtidos de forma fraudulenta, os indivíduos realizavam compras de veículos e de aparelhos celulares com o intuito de revendas.





De posse das informações, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão contra os investigados.





G1 CE