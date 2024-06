Sobral recebe prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria das Finanças, recebeu na tarde da última segunda-feira (17/6), o prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A secretária das Finanças, Socorro Oliveira, e a coordenadora de Contabilidade da Secretaria das Finanças (Sefin), Jeane Menescal, representaram a Prefeitura na cerimônia, que aconteceu no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) de Brasília.





Sobral foi destaque nacional, conquistando o 1º Lugar em “Maior Evolução – Regional” (Nordeste) nos municípios com mais de 100 mil habitantes, exceto capitais, e o segundo lugar em “Maior Evolução – Nacional”, na mesma categoria. O Prêmio, baseado no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), é uma iniciativa do governo para reconhecer os estados e municípios que enviam informações contábeis de alta qualidade ao Siconfi. O objetivo é promover a transparência e melhorar a qualidade dos dados sobre as contas públicas locais.





A avaliação se baseou na pontuação do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que avalia e classifica a precisão, integridade, qualidade e consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos estados e municípios. As notas e percentuais de acerto são dados nos níveis municipal, estadual e das capitais. Mais de 160 verificações em diferentes áreas são feitas para avaliar a qualidade dos dados informados.





Foram premiados os três primeiros colocados pelos critérios “Melhor desempenho” e “Maior evolução” em quatro categorias (estados e Distrito Federal; capitais; municípios com mais de cem mil habitantes; e municípios com até cem mil habitantes).





Nesta quarta-feira (19/6), o prefeito Ivo Gomes rebeu os prêmios em Sobral das mãos da secretária das Finanças, Socorro Oliveira, e da coordenadora de Contabilidade da Secretaria das Finanças (Sefin), Jeane Menescal.





(Via Sobral em Revista)