Escola Nota 10: Sobral é destaque no SPAECE com 47 escolas e conquista 32 premiações no SPAECE 2023

A educação de Sobral foi destaque, mais uma vez, pelos bons resultados nas avaliações estaduais, agora com o Prêmio Escola Nota 10 de 2023, conquistando 32 premiações. Além disso, 47 escolas do município conseguiram o título de Escola Nota 10. Este é um dos melhores resultados de Sobral no SPAECE.





Ao todo, serão contempladas com o Prêmio Escola Nota 10: 7 escolas do 2º ano do Ensino Fundamental, pelos bons resultados da alfabetização dos estudantes; 10 escolas do 5º ano do Ensino Fundamental e 15 escolas do 9º ano, com base na proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática aferidas por meio do SPAECE.





Além das 32 premiações, Sobral conseguiu ainda atingir êxito com escolas que ultrapassaram a proficiência média do Estado do Ceará na avaliação do SPAECE. Ao todo, foram 47 escolas, mas por conta dos critérios estabelecidos pelo prêmio, essas escolas obtêm apenas o reconhecimento de "Escola Nota Dez".





Em 2022, Sobral conquistou 40 premiações no Prêmio Escola Nota 10, o maior número de premiações da história do SPAECE. Já em 2023, o município superou a média estadual no SPAECE 2023, além de conquistar o melhor resultado de sua história na avaliação.





SPAECE





O Spaece é uma avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. As informações coletadas a cada avaliação identificam o nível de proficiência e a evolução do desempenho dos alunos.





Os dados coletados durante a aplicação possibilitam a identificação do nível de proficiência e o desempenho dos alunos no processo de aprendizagem, oferecendo parâmetros para o planejamento, o monitoramento e a melhoria de políticas educacionais.





Escolas premiadas no Nota 10 de 2023:





2º ANO





Leonilia Gomes Parente

⁠Vicente Antenor

⁠Padre Palhano

⁠José da Matta

⁠Mocinha Rodrigues

⁠Frederico Auto Correa

⁠José Inácio





5º ANO





Antônio Custódio

⁠Vicente Antenor

Mocinha Rodrigues

⁠Francisco Aguiar

⁠José Inácio

⁠José Ermírio

Raimundo Pimentel

⁠Padre Palhano

Dinorah Tomaz Ramos

⁠Antônio Mendes Carneiro





9º ANO





Netinha Castelo

Maria do Carmo Andrade

⁠José Parente Prado

⁠Trajano de Medeiros

⁠Paulo Aragão

⁠Raul Monte

ETI João de Deus

⁠ETI Maria de Fátima

⁠ETI Antônio Luzardo

⁠ETI José Maria Félix

⁠ETI Maria José

ETI Raimundo Nonato Linhares

⁠ETI Elda Cavalcante

⁠ETI Maria de Lourdes

ETI ⁠Maria Dias