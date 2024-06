SSPDS/CE divulga edital de convocação de aprovados em concurso para soldado da PMCE

Anunciada como mais uma das medidas adotadas pelo Governo do Ceará para o reforço da segurança pública no Estado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) divulga, nesta terça-feira (25), a convocação de 426 aprovados para o cargo de soldado no concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Após a realização das próximas etapas do concurso, os novos policiais deverão integrar o Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) da PMCE, em conformidade com o edital 001/2022.





A relação dos 426 candidatos aprovados no concurso público foi disponibilizada pelo site da SSPDS/CE nesta terça-feira. A partir da publicação da lista, os candidatos seguirão para a etapa de exame de saúde admissional e entrega de documentos listados de acordo com o edital de convocação de número 83 de 2024.





Após a conclusão das etapas do processo, os futuros policiais militares devem seguir para o curso de formação pela Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp). O processo será realizado de acordo com as datas do cronograma que deverá ser divulgado pela banca organizadora do concurso público.









Outras ações





O governador do Ceará, Elmano de Freitas, enviou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), também nesta terça-feira, um pacote de medidas para reforçar a atuação das Forças de Segurança do Estado no combate à criminalidade. A assinatura das mensagens ocorreu no Palácio da Abolição, ao lado da cúpula da Segurança Pública, entre eles, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; e da secretária da Articulação Política, Augusta Brito.





Dentre as medidas, os Projetos de Lei propõem aumento das gratificações para profissionais da inteligência, inclusão de policiais penais na gratificação por apreensão de armas de fogo, criação de diária de reforço operacional para servidores da Pefoce.