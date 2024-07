Como uma forma de estreitar o relacionamento entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a população camocinense de toda a região, a Delegacia Regional de Camocim disponibiliza um número de Whatsapp (88.99495.6384) como um canal de comunicação do serviço de Disque-Denúncia 24h, funcionando todos os dias da semana.





A Polícia Civil garante que o sigilo e o anonimato serão mantidos durante e após as denúncias.