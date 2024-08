Judô: Bia Souza garante primeiro ouro para o Brasil

Na final, brasileira derrotou a israelense Raz Hershko, 2ª no ranking mundial.





O Brasil garantiu a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O feito foi conquistado por Beatriz Sousa, que nesta sexta-feira (2) derrotou a israelense Raz Hershko na categoria feminina +78 kg do judô.





A medalha foi o primeiro ouro Olímpico do judô brasileiro desde o título de Rafaela Silva na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Raz é a segunda colocada no ranking mundial.





A trajetória de Beatriz ao ouro veio após a judoca derrotar e eliminar a francesa Romane Dicko, líder do ranking mundial, na semi-final após a adversária desistir durante imbolização da brasileira.





Antes, a judoca venceu outras duas lutas. Na disputa incial, derrotou a nicaraguense Izayana Marenco com facilidade, aplicando um ippon com menos de um minuto.





Nas quartas, veceu a sul-coreana Kim Hayun no “ponto de ouro” em momento de tensão, o árbitro principal deu ippon para Hayub, mas os laterais, após revisão, confirmaram waza-ri para a brasileira.





Na final, Bia conseguiu, logo no início da luta, um waza-ri e, dessa forma, controlou a luta com inteligência até o final, conquistando o sonhado ouro, a 27ª medalha da história do judô brasileiro em Olimpíadas.





Com a primeria medalha, o Brasil, até o momento, subiu da 32ª para a 19ª posição no ranking de medalhas em Paris 2024.





(Diário do Poder)