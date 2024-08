POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo Operacional da Delegacia Regional de Camocim, vinculado diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJINORTE), com o apoio do Núcleo se Inteligência do DPJINORTE, cumpriu, na tarde desta sexta feira, 02/08/2024, Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 36 anos, na cidade de Camocim-CE.





O mandado é para cumprimento de prisão definitiva, por infração cometida pelo capturado em 05 de maio de 2018, oportunidade na qual praticou o crime de homicídio qualificado na cidade de Limoeiro do Norte-CE.





A Polícia Civil do Estado do Ceará se coloca à disposição da sociedade para atendimento e denúncias, tel. (Disque denúncia) 181 e +55 88 994956384 sendo que sua identidade será, absolutamente, preservada.