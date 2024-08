Paulo Flor será o vice de Izolda Cela em Sobral

A pré-candidata do PSB a prefeita de Sobral, Izolda Cela, anunciou na tarde desta sexta-feira (2/8), momentos antes da convenção partidária que oficializará seu nome como candidata a prefeita, que o professor Paulo Sérgio Flor, servidor público da educação estadual e presidente municipal do PT, será seu companheiro de chapa.





“Ser pré-candidata à Prefeitura da nossa querida Sobral é, para mim, um grande desafio e uma enorme responsabilidade. Aqui começamos um projeto coletivo sonhador e responsável: fazer da nossa cidade um lugar especial, onde as políticas públicas fossem voltadas para servir à população, garantindo direitos e uma vida digna aos sobralenses. Fizemos bastante, mas ainda temos muitos desafios. Sobral pode e deve ser uma cidade cada vez melhor na Educação, na Saúde, na Segurança e no estímulo à geração de oportunidades para os sobralenses.





Para levar adiante este projeto, anuncio o nome do professor Paulo Flor, do PT, como meu companheiro de chapa e pré-candidato a vice-prefeito de Sobral. Paulo é do Partido do Presidente Lula, do Governador Elmano e do Ministro Camilo, parceiros importantes do nosso Projeto.





Aliados de primeira hora, o PT esteve conosco desde o início, e ajudou a construir o que Sobral é hoje, juntamente com os outros partidos que integraram esta Aliança. Nascido na Rua do Meio, no Alto do Cristo.





Via Sobral em Revista