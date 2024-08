Esposa invade motel e quase mata amante do marido

Uma jovem de 27 anos ficou gravemente ferida após ser atacada com um gargalo de garrafa na noite de quarta-feira (31) em um motel na zona sul de Teresina. O incidente envolveu um triângulo amoroso e resultou em um ato de violência que chocou a comunidade local.









O incidente





Segundo informações apuradas pelo repórter Kilson Dione, do Piauí Bom Dia, a jovem estava no motel com um homem casado quando a esposa do homem chegou ao local. Ao encontrar o marido com a jovem, a esposa partiu para a agressão, atingindo a vítima pelo menos quatro vezes com um gargalo de garrafa.









Atendimento e resgate





A jovem sofreu múltiplas perfurações e foi rapidamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi levada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu os cuidados médicos necessários. Seu estado de saúde é grave, mas estável.





Fonte: Portal Toca News