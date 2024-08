VÍDEO: Padre bêbado tenta subornar policiais em Goiânia

Padre levava uma arma com 17 balas e quase atropelou ciclistas.

Um padre foi preso em flagrante após ser abordado bêbado e ainda tentar subornar os policiais rodoviários, segundo a Polícia Penal. O caso aconteceu em Bonfinópolis, região metropolitana de Goiânia, no último domingo (28).





O relatório dos policiais responsáveis pela ocorrência, alegam que Danilo Joaquim Costa Neto, estava dirigindo em zigue-zague pela GO-010 e após ser abordado, tentou subornar a equipe de militares. O religioso quase atropelou dois ciclistas, e latinhas de cervejas aparentemente consumidas, foram encontradas dentro do carro.





“Eu pago o valor que vocês quiserem, mas por favor, só me acompanhem até a minha casa para que eu possa dormir. Quem você acha que é? Eu tenho influência“, disse o padre, segundo o relato policial.





Em nota, possíveis abusos de autoridade por parte dos policiais foram executados, informa a defesa de Danilo.









As informações são do portal G1.





O suspeito que exerce a função de administrador paroquial em uma paróquia do município, afirmou que estava em direção a um pesque-pague e se negou a mostrar os documentos pessoais aos policiais, de acordo com o boletim de ocorrência.”“Eu sou o padre famoso que aparece no jornal, vocês vão se arrepender de fazer isso“, diz o padre.





Em um vídeo gravado pelos policiais, o padre diz que, “não quero fazer mal para vocês não, eu sou o padre da cidade”. A Polícia Penal também relatou ameaças do padre à equipe, dizendo que iria “acabar com eles”.





Além de latinhas de bebida alcoólica, uma arma de fogo com 17 munições também foi encontrada no veículo de Danilo, de acordo com os relatos. A condutora do viatura, que é mulher, afirmou no relato ter sofrido desacato por seu gênero.





“Com você, eu falo do jeito que eu quiser. Me fala seu nome que amanhã você vai perder esse seu cargo aí. Eu não vou te obedecer“, disse Danilo para a policial, de acordo com os relatos.





O padre, ao ser algemado, começou a agredir a equipe e arrastou a policial. Após causar lesões nos policiais e ser colocado na viatura, as ameaças de Danilo ainda assim não pararam.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foi acionada para realizar o teste do bafômetro no padre, que se negou. Ainda de acordo com a Polícia Penal, o padre não portava os documentos do veículo que conduzia no momento da abordagem. O veículo e Danilo foram encaminhados com os itens apreendidos à delegacia Senador Canedo.





Danilo deve responder por dirigir embriagado, tentativa de suborno e porte ilegal de arma.