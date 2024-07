Água morna com limão: conheça os benefícios de tomar a bebida todo dia

Incorporar água morna com limão à rotina matinal pode ser um hábito interessante para quem busca uma vida mais saudável. Rica em vitamina C, a bebida promete diversos benefícios para a saúde.





Entre as funções cientificamente comprovadas do limão estão a melhora da absorção de ferro e estimulação do sistema imunológico. Combinada com a água, a fruta faz com que o corpo retenha menos líquido e passe por um processo natural de desintoxicação.





A nutricionista Carla de Castro, que atende em Brasília, explica que o limão tem pectina, e quando aquecida, a substância se transforma em uma espécie de gel. “Ela forma uma película tanto no estômago quanto no intestino. Então, é bem interessante para pessoas que têm queixas gastrointestinais”, esclarece.





Sobre a quantidade, um limão por dia é o suficiente. “Senão, a pessoa começa a sentir desconforto gástrico. A dose seria um pouco de água morna com um limão”, ensina.





A nutricionista Paula Uessugue, conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região, complementa que a água morna exige menos esforço do organismo e menos energia para processar o líquido. Ela alerta que a mistura com limão não é indicada para pessoas que apresentem alterações gástricas ou que sentem desconforto com alimentos cítricos.





“O excesso também deve ser evitado. Vale lembrar que não existe efeito milagroso: o consumo deverá estar associado à melhora do estilo de vida, com a prática regular de exercícios físicos, bem como uma alimentação equilibrada”, observa.





Confira benefícios da água morna com limão

1 – Melhora a digestão





A água morna com limão ajuda a ativar células no intestino delgado que estimulam o pâncreas. O órgão é crucial para a digestão, pois produz suco pancreático, que ajuda a quebrar gorduras, carboidratos e proteínas.





No entanto, para obter esse benefício, a mistura deve ser consumida antes de uma refeição, preparando o sistema digestivo.





2 – Limpeza da pele





A vitamina C e outros antioxidantes desempenham um papel importante na redução de rugas e manchas, além de combater os radicais livres. Essencial para uma pele saudável, a vitamina C também ajuda combater a acne.

3 – Ajuda no controle de peso





O limão possui pectina, que ajuda a amenizar o desejo e o consumo por doces e também proporciona sensação de saciedade.





4 – Nutrição





As vitaminas do complexo B (B1,B2, B3 e B6) atuam em diferentes partes do corpo, desde o sistema nervoso até a produção de energia e a síntese de carboidratos.





5 – Melhora a absorção de ferro





A vitamina C presente no limão pode aumentar significativamente a absorção de ferro, promovendo uma melhor saúde sanguínea.





6 – Diurético





O limão é um diurético natural, que facilita a eliminação de urina, auxiliando na eliminação de toxinas no organismo.





