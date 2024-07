Bolsonaro atribui feito inédito à Lula: “Pela primeira vez, o Brasil tem um presidente sem povo”

Em recente visita a Niterói, Rio de Janeiro, neste sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona fortes críticas à gestão do presidente Lula, enfatizando uma suposta falta de apoio popular ao atual governo. Bolsonaro, representante do Partido Liberal, aproveitou a ocasião para apoiar candidatos locais e ressaltar as diferenças entre sua administração e o governo vigente.





Segundo Bolsonaro, o Brasil sob o comando de Lula enfrenta um retrocesso, marcado pelo aumento da pobreza, altos índices de dívida pública e uma elevação da carga tributária, além de uma percebida restrição às liberdades econômicas e individuais. O discurso ocorreu em um ato público, intensificando sua campanha pelo fortalecimento de seu partido nas eleições municipais.









Como Bolsonaro vê o apoio popular à atual presidência?





O ex-presidente declarou, com ênfase, que “pela primeira vez na história”, o Brasil tem um presidente que carece de solidariedade e apoio entre a população. Esta declaração sugere um cenário político polarizado, onde a figura do presidente atual é alvo constante de críticas e contestações, segundo Bolsonaro.









Bolsonaro relembra seu governo





Rememorando seu mandato, Bolsonaro enfatizou seu compromisso de lutar contra a corrupção e de quebrar a hegemonia histórica entre PT e PSDB no governo federal. “No nosso governo, tapamos o ralo da corrupção e alteramos a dinâmica política tradicional de domínio de certos partidos,” afirmou, destacando essas ações como rompimentos importantes para o país naquela época.









Crítica à gestão atual por crise de dengue









O ex-governante também comentou sobre a recente epidemia de dengue que tem atingido o Brasil, uma crise sanitária com números alarmantes de contaminações e mortes. Bolsonaro usou essa situação para criticar a resposta do governo Lula, questionando as medidas de saúde pública atualmente adotadas e comparando as acusações que ele próprio enfrentou durante sua gestão.Mais de três milhões de brasileiros foram infectados pela dengue.





Aproximadamente duas mil mortes foram registradas devido à epidemia.





Bolsonaro encerrou seu discurso observando que, apesar das críticas e desafios, continua trabalhando para fortalecer sua base política, visitando diversas regiões do Brasil e apoiando candidatos alinhados com suas políticas e ideais pelo Partido Liberal. A estratégia visa uma maior representatividade nas decisões municipais e nacionais vindouras.





(Terra Brasil Notícias)