Alcoolizado, motorista de 18 anos invade contramão e atropela duas pessoas no Ceará

Um motorista de 18 anos foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e invadir pista na contramão na madrugada deste domingo (28) no bairro Aldeota, em Fortaleza. Além de bater em um carro e em uma moto e o jovem ainda atropelou pelo menos duas pessoas que estavam no local.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h38 da manhã para atender a ocorrência na avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota. Ao chegarem no local, os bombeiros ainda encontraram o motorista de 18 anos dentro do veículo, um modelo Hyundai HB20. O rapaz não teve ferimentos aparentes e estava consciente.





Em imagens compartilhadas na internet é possível ver que pelo menos duas pessoas ficaram feridas após o acidente. Entre as vítimas um motociclista, e uma mulher que não teve sua identidade revelada. As informações é de que eles estavam saindo de uma festa em uma boate localizada na região.





Pessoas que presenciaram o acidente e transeuntes e testemunhas tentaram agredir o motorista do veículo que foi responsável pelo acidente, mas funcionários da boate tentaram impedir.





Por meio de nota a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o condutor do HB20 foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado foi positivo.





Para atender a ocorrência, além dos políciais, duas ambulâncias do SAMU estiveram no local. A mulher que foi atropelada teve sangramentos e precisou ser levada pela equipe de socorristas para uma unidade hospitalar.





Enquanto o motorista do veículo que provocou o acidente precisou ser retirado do carro pelo porta-malas. Em seguida, o condutor foi levado pela Polícia Militar para o 2º Distrito Policial, no bairro Meireles, e foi autuado em flagrante por crime de trânsito.





GC Mais