Homem é assassinado a golpes de faca pelo ex-companheiro de garota com quem teve relação

A polícia investiga a morte de um homem em Várzea Alegre, na região do Cariri, que pode ter sido vítima de crime passional na noite desta sexta-feira (26).





Segundo informações da Polícia Militar, por volta das três horas da madrugada, policiais foram chamados para atender uma ocorrência no bairro Vila Peri, onde os policiais localizaram o corpo de um jovem de 30 anos, atendente de farmácia, que já estava sem vida.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito do jovem. Uma equipe da polícia forense do município de Iguatu esteve no local para colher os primeiros indícios que devem subsidiar as investigações.





No local também estava ex-namorada da vítima, aos prantos, pedindo socorro. A suspeita é de que tenha sido um crime passional. A mulher teria recentemente terminado um relacionamento e o ex-companheiro não aceitava o fim.





O crime foi cometido com uma faca, e a vítima apresentava marcas de facadas pelo pescoço.





A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Iguatu.





