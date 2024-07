Menino de 11 anos atira contra o pai para defender a mãe em briga

Uma criança de 11 anos atirou contra o rosto do próprio pai, de 37 anos, durante uma briga familiar, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nesse sábado (27). De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu após o filho se irritar por ver o pai discutindo com a mãe.



Segundo a PM, o caso foi registrado quando militares faziam ronda na MT-270 e o homem foi até a viatura contar que havia sido baleado pelo filho. Em seguida, o pai foi encaminhado ao hospital, onde foi atendido e está fora de perigo, segundo os médicos.

À polícia, a mãe do menino disse que estava em casa bebendo e comendo com a família e alguns amigos quando começou a discussão com o marido. De acordo com os policiais, o menino atirou por se irritar com a situação. A arma usada durante o ato foi apreendida pela Polícia Militar.

O Conselho Tutelar de Juscimeira, a 164 km de Cuiabá, foi acionado e a criança foi encaminhada até a Delegacia de Rondonópolis para registro de ocorrência e depois foi entregue para a família.

G1