Atendimento veterinário gratuito para cães e gatos começa nesta semana no Ceará; veja lista de clínicas

A partir desta terça-feira (9/7), as clínicas veterinárias cadastradas no programa Vet+Ceará vão começar a oferecer atendimento gratuito para gatos e cachorros em vários municípios cearenses. As clínicas credenciadas vão prestar serviços como castração, consultas, exames laboratoriais e de imagem, além de cirurgias gerais.





Ao todo, 17 clínicas participam do programa em todo o estado. Os estabelecimentos estão distribuídos em municípios como Fortaleza, Eusébio, Juazeiro do Norte, Sobral, Icó, Tauá e Granja.





Para receber atendimento, será necessário fazer um agendamento no site da Secretaria Estadual de Proteção Animal (Sepa), que é responsável pelo programa. O agendamento será liberado a partir desta terça-feira (9).





Os serviços gratuitos são voltados para gatos e cachorros de tutores inscritos no CadÚnico e cadastrados no site da Sepa. Protetores de animais devidamente registrados também poderão ter acesso ao atendimento veterinário.





Confira a lista de clínicas que vão oferecer os serviços gratuitos pelo programa:





Fortaleza





Clínica Somavet

Clínica Veterinária São Lázaro 24h

Clínica Bichomania

Clínica Bicho Do Mato





Eusébio





Clínica Zoomare





Juazeiro do Norte





Clínicapet Social Patinhas De Rua





Boa Viagem





Clínica Lobo Do Sertão





Icó





Clínica Icovet





Limoeiro do Norte





Clínica Veterinária São Sebastião

Clínica Annimals





Sobral





Clínica Centro Veterinário Anjos Pet





Crateús





Clínica Amicão





Ipueiras





Clínica Agropet Ipueiras





Tauá





Clínica Veterinária Dr. Cordeiro





Tamboril





Clínica Agronimal





Santa Quitéria





Clínica Mundo Animal 2





Granja





Clínica Mundo Animal 3





(Via Sobral em Revista)