Maioria vê piora da economia nos últimos 12 meses, indica pesquisa

População vê piora do poder de compra com base em preço de itens como combustíveis, alimentos e energia.

A mais recente pesquisa Genial/Quaest sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgada nesta quarta-feira (10), mostra uma insatisfação popular com a economia do país. Para a maioria, 36%, a economia no Brasil piorou nos últimos 12 meses. Outros 32% disseram acreditar que a economia ficou do mesmo jeito e 28% avaliam que houve melhora.





Em relação ao poder de compra dos brasileiros, há uma unanimidade entre todas as classes sociais: ela é bem menor atualmente se comparada ao ano anterior, entrando nessa categoria o valor dos combustíveis, dos alimentos e da energia.





O levantamento foi feito entre os dias 5 e 8 de junho. Foram 2 mil entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança é de 95%.





*Com informações AE