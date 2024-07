HOMEM É PRESO TENTANDO CONTRABANDEAR MAIS DE 100 COBRAS VIVAS ESCONDIDAS NAS CALÇAS

Um homem foi detido ao tentar contrabandear mais de 100 serpentes vivas para a China continental, escondidas em suas calças, informaram as autoridades aduaneiras nesta terça-feira (09). O viajante, cujo nome não foi divulgado, foi interceptado por agentes da alfândega ao tentar deixar Hong Kong e entrar em Shenzhen, conforme comunicado do serviço aduaneiro.





Durante a inspeção, os agentes descobriram seis sacos selados com fita adesiva nos bolsos das calças do suspeito. Ao abrir os sacos, encontraram serpentes vivas de diversas formas, tamanhos e cores.





No total, os agentes apreenderam 104 répteis, incluindo serpentes-do-leite e serpentes-do-milho, muitas das quais são espécies não autóctones.





Um vídeo divulgado mostra dois agentes fronteiriços inspecionando sacos plásticos transparentes cheios de serpentes vermelhas, rosas e brancas se contorcendo.





A China, um dos maiores centros de tráfico de animais do mundo, tem intensificado suas ações contra o comércio ilegal nos últimos anos. As leis de biossegurança e controle de doenças do país proíbem a introdução de espécies não autóctones sem permissão.





Fonte: Gazeta Brasil