BLOGUEIRO/RADIALISTA BOTA O MAIOR "BONECO" EM HOTEL E VAI PARAR NA DELEGACIA

Por volta das 17h do último sábado (20, a PM foi acionada para atender uma ocorrência em um hotel nas proximidades do Sobral Shopping. Segundo informações, um Blogueiro e Radialista estava muito alterado e botando "boneco" dentro do hotel, ou seja, tentou invadir um apartamento de uma médica, danificou um carro que estava no estacionamento.

O caso foi parar na delegacia.

Circulam vídeos nas redes sociais mostrando o ocorrido.

A Polícia Civil irá investigar os fatos.

Detalhe: Boletim de ocorrência enviada por uma das vítimas: