Camilo, Elmano e Cid fazem composições no sertão e capital

Numa região que é berço político do ministro Camilo Santana, o Cariri, o senador Cid Gomes tem indicado o vice e onde não tem acordo ocorre disputa. Serão raros os embates.





No norte do Ceará, ocorre a inversão. Na base de Cid Gomes, Camilo promove reciprocidade. O PT aguarda entendimentos e indica os vices. Só terá disputa onde não for possível o acordo.





Em outras regiões, as negociações envolvem ainda Zezinho Albuquerque, Domingos Filho, Júnior Mano, Jeová Mota, Cirilo Pimenta, Baquit, Romeu Aldigueri, Zé Guimarães e o próprio governador Elmano.





Não é fácil montar uma chapa para disputa municipal. O choque entre partidos é inevitável. Não terá acordo em Camocim, Aracati, Orós e outras 45 Cidades.





