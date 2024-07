Clínica veterinária de Santa Quitéria oferecerá serviços gratuitos através do Vet+Ceará a partir desta terça (09)

As clínicas veterinárias credenciadas no programa Vet+Ceará, da Secretaria da Proteção Animal (Sepa), vão oferecer, a partir de hoje (09/07), serviços gratuitos para animais. Uma destas 17 unidades de atendimento credenciadas é a Clínica Mundo Animal 2, em Santa Quitéria, que fornecerá serviços de castração, consultas, exames laboratoriais e de imagem e cirurgias gerais, para a população que não pode custear o tratamento.





Para receber atendimento, será necessário fazer um agendamento no site da secretaria responsável pelo programa. Os serviços são voltados para gatos e cachorros de tutores inscritos no CadÚnico. Protetores de animais devidamente registrados também poderão ter acesso aos serviços.





Os quiterienses que não possuem Cadastro Único e desejam se cadastrar como protetores de animais, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:





ter renda de até dois salários mínimos e declaração de hipossuficiência de incapacidade de custear atendimentos veterinários sem o comprometimento do sustento próprio e/ou da família;





ter declaração de veterinário, devidamente registrado no CRMV, informando que o beneficiário atua como protetor de animais no estado do Ceará.





Lançado em março passado, o programa de fortalecimento de assistência médico-veterinária gratuita busca conectar clínicas veterinárias e tutores.





