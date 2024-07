Homem é encontrado morto em sua residência no bairro Pereiros, em Santa Quitéria

Um homem de 45 anos foi encontrado sem vida em sua residência na manhã desta segunda-feira (08/07) no bairro Pereiros, em Santa Quitéria.





Profissionais do Hospital Municipal foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima, identificada como Maurício Lima Silva, carreteiro, estava dentro de uma rede já sem vida. De acordo com familiares, ele vinha fazendo uso contínuo de bebida alcoólica há vários dias e, inclusive, teria ingerido uma grande quantidade no dia anterior.





Conforme avaliação da médica que atendeu a ocorrência, a suspeita é que Maurício tenha sofrido um infarto.





A Voz de Santa Quitéria