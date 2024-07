DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL!

Pai e filho foram baleados na cidade de Sobral por volta de 13h20 desta terça-feira (9). Dois indivíduos em uma motocicleta chegaram por trás da escola Netinha Castelo, no bairro Alto do Sossego, e efetuaram uma rajada de balas contra Francisco Everton que estava com seu filho de colo nos braços.





Os dois foram socorridos às pressas para o Hospital Regional Norte de Sobral (HRN).





A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime.





Mais informações a qualquer momento!





Com informações do portal Fnews