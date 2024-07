PMs DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO E RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA LOGO APÓS DISPAROS EM VIA PÚBLICA

Na noite desta segunda-feira, 08 de julho de 2024, a equipe RAIO 06 da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO SOBRAL) realizou uma ação bem sucedida que resultou na apreensão de dois adolescentes por porte ilegal de arma de fogo e na recuperação de um veículo roubado.





Durante patrulhamento pelo bairro Dom Expedito, a equipe RAIO 06 recebeu informações da base móvel da Polícia Militar sobre disparos de arma de fogo nas proximidades. Em diligência, na Rua Itália, cruzamento com a Rua Antônio Rodrigues Magalhães, a equipe avistou dois adolescentes com as mesmas características repassadas pela base.





Após abordagem, foi constatado que os suspeitos residentes no bairro Sinhá Sabóia, estavam em posse de um revólver marca Taurus, calibre .38, com número de série 893337, contendo quatro munições intactas e três deflagradas.





Além disso, a motocicleta Honda CG 160 Fan, cor preta, ano 2022/2023, placa SBJ6A97, utilizada pelos suspeitos, foi identificada como produto de roubo. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral para os devidos procedimentos legais.





FONTE: PMCE