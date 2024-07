VÍDEO | Bombeiro cai de viaduto ao tentar salvar homem de suicídio

Um vídeo compartilhado nos aplicativos de mensagens, mostra o momento em que um bombeiro cai de um viaduto ao tentar salvar um homem que ameaçava se jogar. O caso aconteceu em Pimenta Bueno, Rondônia. A identidade do militar não foi divulgada.





Conforme as imagens, o bombeiro se aproximou do homem na tentativa de convencê-lo a desistir do ato. Em um movimento repentino, o homem puxou o bombeiro, fazendo com que ele se desequilibrasse e caísse.





O bombeiro foi encaminhado ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno com ferimentos graves. Segundo informações, o militar quebrou um dos pés e sofreu vários cortes.





Testemunhas relataram que o homem que prometia se jogar do viaduto deixou o local correndo, tomando rumo desconhecido.





VEJA VÍDEO





Via portal Fanotícias