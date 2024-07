Corpo de alpinista é encontrado mumificado após 22 anos no Peru

William Stampfl desapareceu em junho de 2002 em Huascarán, na região de Áncash.

O corpo do alpinista americano William Stampfl, que desapareceu há 22 anos enquanto escalava uma montanha nevada com mais de 6.700 metros de altura no Peru, foi encontrado mumificado com suas vestes e em bom estado nesta segunda-feira, dia 08.





William Stampfl desapareceu em junho de 2002 quando uma avalanche de neve o atingiu em Huascarán, na região de Áncash, a cerca de 400 km de Lima, a capital do Peru.





“Após uma intensa busca, localizaram o corpo mumificado e desidratado no Huascarán”, anunciou a polícia do Peru. O corpo foi encontrado após o derretimento das geleiras, consequência dos efeitos das mudanças climáticas na Cordilheira Branca dos Andes.





O americano estava com suas roupas de escalada, arnês e botas bem conservador. Um passaporte estadunidense encontrado nas roupas permitiu a identificação de William Stampfl.





Ele tinha 59 anos na época do acidente e o local onde o corpo ficou apresenta condições extremas com frio que pode chegar a – 19ºC, o que teria ajudado a conservar seu corpo desde 2002.





Os socorristas relataram que “encontraram o corpo a uma altitude de 5.200 metros, próximo ao acampamento base um do Huascarán”. o corpo foi levado para o necrotério da cidade de Yungay.





Via Pi24h