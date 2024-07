EVANDRO LEITÃO Inicia diálogo com fortalezenses para governar com equidade

Evandro Leit.ão lança Rodas de Conversa para moldar Fortaleza justa e inclusiva.

O pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Evandro Leitão, dará início a uma série de rodas de conversa com a população neste sábado (13/07), com o objetivo de ouvir e discutir as prioridades para um programa de governo voltado a tornar a cidade mais justa, igualitária e sustentável. Durante 13 encontros, um em cada Regional de Fortaleza e uma reunião geral, Evandro pretende captar as demandas de lideranças e moradores locais, reforçando a proposta de um governo inclusivo e participativo que priorize investimentos nas áreas menos privilegiadas da cidade. A primeira reunião ocorrerá neste sábado, 13, na Casa do Cantador (rua,Coelho da Fonseca, 195), às 15h no bairro Álvaro Weyne, abrangendo todos os bairros da Regional 1.





Blog César Wagner