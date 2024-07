Família sai para comemorar cura de câncer, mas mãe e filho morrem em acidente

Família de Lages sofre grave acidente, dois membros sobrevivem após cirurgia.

O que era para ser a comemoração da cura de um câncer terminou em tragédia em Lages. Beatriz Frederico, 33, e seu filho de apenas 5 anos morreram em um grave acidente de trânsito neste domingo (7), na BR-282.





Eles estavam em um veículo Ônix que colidiu de frente com um VW Up, conduzido por um tenente da Polícia Militar de São Miguel do Oeste, que estava acompanhado por sua mãe.





O acidente ocorreu na altura do bairro Chapada. Além de Beatriz e seu filho caçula, o Ônix transportava Deivid Francis de Oliveira, 36, conhecido como "Gasolina", e outro filho do casal, de 16 anos.





Deivid e o filho mais velho foram resgatados e levados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde passaram por cirurgias. O mais velho sofreu múltiplas lesões, incluindo fraturas expostas nos fêmures, enquanto o outro filho relatou dores no abdômen e suspeita de fratura na coluna lombar.





O VW Up, com placas de São Miguel do Oeste, teve seu motorista e passageira encaminhados ao hospital. O motorista, consciente, sofreu lesões no rosto, fraturas nas pernas e nos pés. A mãe do tenente estava inconsciente, com problemas respiratórios e suspeita de traumatismo craniano.





A família de Beatriz era moradora do bairro Guarujá, em Lages, onde Deivid possui uma barbearia.





Segundo relatos de amigos, estavam felizes com a recente recuperação de Beatriz e tinham ido comemorar no parque Beto Carrero World. O local do acidente foi isolado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimento no local, fornecendo suporte básico e avançado às vítimas.





Uma nota divulgada pelo local de trabalho de Deivid confirmou que ele e o filho mais velho passaram por cirurgia e não correm risco de vida. A nota dizia:





"Comunicamos com imenso pesar e dor no coração, o falecimento da esposa do Deivid, Beatriz Frederico, e do seu filho mais novo. Informamos também sobre o real estado de saúde do Deivid e seu filho mais velho. Ambos se encontram hospitalizados no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e passaram por cirurgia. Segundo informações médicas, estão bem e não correm risco de vida! Pedimos encarecidamente que compartilhem essa nota, que é a informação correta!





Com fé, pedimos que se unam em oração em prol do Deivid e seu filho Diogo e que mandem forças para toda a família enlutada. Lamentamos profundamente por essa fatalidade e contamos com o apoio e oração de todos. Mantemos a fé em Deus! Equipe Francis Barbearia e familiares."





Fonte: Folha Regional / Do Momento