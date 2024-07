Mulher é presa ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio de Sobral

A mulher estava indo visitar o companheiro, que cumpre pena na unidade.

No último sábado (6), uma mulher identificada como Maria Jovana da Costa Barros foi presa ao tentar entrar na Penitenciária Industrial Regional de Sobral com drogas. A mulher estava indo visitar o companheiro, que cumpre pena na unidade.





De acordo com a Polícia Penal da unidade, Maria Jovana foi flagrada durante o procedimento de revista. Utilizando o body scan (raio-X), as autoridades detectaram 100g de drogas escondidas nas partes íntimas da mulher.





A Secretaria de Segurança informou que medidas cabíveis foram tomadas imediatamente após a descoberta. A mulher que tentou entrar com drogas no presídio de Sobral foi detida e o caso está sendo investigado para apurar mais detalhes e possíveis cúmplices envolvidos na tentativa de introduzir drogas na penitenciária.





As autoridades reforçam que a vigilância e os procedimentos de segurança são rigorosos para impedir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais. Este caso destaca a eficácia das medidas de controle e a importância da constante vigilância para a manutenção da ordem e segurança no sistema prisional.





A investigação está em andamento, e mais informações serão divulgadas conforme o progresso das apurações. As autoridades pedem à população que continue colaborando com informações que possam auxiliar no combate ao crime e na manutenção da segurança pública.





Via Portal GCmais