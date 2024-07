Bolsonaro : "Todos os Itens supostamente desviados foram restituídos à CEF e PF"

Ex-presidente garante que joias e armas estão seguras nos cofres oficiais, após polêmica sobre valores inflacionados pela PF.

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a Polícia Federal após um erro no valor das joias recebidas durante uma viagem oficial à Arábia Saudita, que foram motivo de seu indiciamento. Originalmente, a PF avaliou os presentes em 25,3 milhões de reais, mas revisou para 6,8 milhões de reais. Bolsonaro, através de suas redes sociais, ironizou o erro e previu futuras correções, afirmando que todos os itens estão devidamente guardados na Caixa Econômica Federal, no acervo presidencial ou com a própria PF, incluindo armas de fogo mencionadas no relatório.





(César Wagner)