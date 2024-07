FILHO DE BRUNO E ELIZA SAMUDIO, ASSINA COM O BOTAFOGO

Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio e do goleiro Bruno Fernandes, assinou contrato com o Botafogo para integrar a categoria de base do clube. Aos 14 anos, o jovem goleiro, que se destacou jogando pelo Athletico Paranaense, já está no Rio de Janeiro e deve entrar em campo nas próximas semanas.





Bruninho, que mede 1,88m, chamou a atenção de olheiros pelo seu potencial, sendo considerado um dos mais promissores goleiros de sua geração. “Além da altura, tem elasticidade e muita flexibilidade, algo que raramente vemos num garoto tão novo”, comentou um dos olheiros.





Depois de ser eleito o melhor goleiro da Copa Voltaço sub-14 de 2024, onde foi avaliado pelo Botafogo, Bruninho optou pelo clube carioca, facilitado pela presença de Léo Coelho, diretor de futebol da base do Botafogo e antigo conhecido do jovem no Athletico Paranaense.





“O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processos de desenvolvimento no futebol”, informou o clube em nota.









Um crime que chocou o país





Eliza Samudio foi assassinada em 2010, quando Bruninho tinha apenas alguns meses de vida. O crime, que teve grande repercussão na mídia, resultou na condenação de Bruno Fernandes a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver.





Criado por sua avó materna, Sônia Fátima Moura, Bruninho decidiu seguir os passos do pai na carreira de goleiro, apesar da trágica história familiar. Ele já havia demonstrado talento no Athletico Paranaense antes de se mudar para o Rio de Janeiro e agora busca concretizar seu sonho no Botafogo.





“Quero ser reconhecido pelo meu próprio talento e construir minha história no futebol,” disse Bruninho em uma de suas poucas declarações à imprensa.





Fonte: O antagonista