Israel identifica crianças mortas em ataque a campo de futebol

Vítimas fatais de ataque atribuído ao Hezbollah tinham entre 10 e 16 anos; Israel prepara reação ao grupo terrorista libanês





A imprensa israelense nomeou onze das doze crianças e adolescentes mortos em um ataque com foguete neste sábado, 27 de julho, que atingiu um campo de futebol nas colinas de Golã. As vítimas fatais tinham entre 10 e 16 anos.





De acordo com o Exército israelense, o foguete foi disparado pelo grupo terrorista Hezbollah em um campo no vilarejo de Majdal Shams. O projétil, segundo as FDI, era um Falaq-1 de fabricação iraniana com uma ogiva de mais de 50 quilos de explosivos.





As vítimas nomeadas eram: Alma Ayman Fakher Eldin, 11; Milad Muadad Alsha’ar, 10; Vinees Adham Alsafadi, 11; Iseel Nasha’at Ayoub, 12; Yazan Nayeif Abu Saleh, 12; Johnny Wadeea Ibrahim, 13; Ameer Rabeea Abu Saleh, 16; Naji Taher Alhalabi, 11; Fajer Laith Abu Saleh, 16; Hazem Akram Abu Saleh, 15; e Nathem Fakher Saeb, 16.





Os funerais da maioria das crianças mortas foram realizados na manhã deste domingo (horário local), 28 de julho, em Majdal Shams.





Várias crianças feridas no ataque permanecem em estado grave em unidades de terapia intensiva pediátrica no norte de Israel. Segundo os hospitais da região, muitas delas apresentam ferimentos permanentes.





O diretor do Ziv Medical Center em Safed afirmou que 30 feridos chegaram à unidade hospitalar logo depois do ataque; 15 ainda estão hospitalizados.





O Hezbollah, apoiado pelo Irã, negou a responsabilidade pelo ataque, considerado o ​​mais mortal desde o início da guerra contra o Hamas.





O coronel Avichay Adraee, porta-voz das Forças de Defesa de Israel em língua árabe, revelou o nome do líder do Hezbollah que dirigiu o ataque: Ali Muhammad Yahya, comandante de um local de lançamento de foguetes na área de Chebaa, no sul do Líbano.





“Apesar das suas tentativas de negar: o Hezbollah é responsável pelo massacre em Majdal Shams e pela morte de crianças e rapazes no campo de futebol”, reforçou Adraee.





O porta-voz militar israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, disse ainda que o grupo terrorista libanês mente sobre o caso: “Nossa inteligência é clara. O Hezbollah é responsável pela morte de crianças e adolescentes inocentes”.





Israel prepara reação contra Hezbollah





As Forças de Defesa de Israel divulgaram vídeo em que seu porta-voz, Daniel Hagari, promete reação contra o Hezbollah, após um foguete disparado pelo grupo terrorista libanês ter atingido um campo de futebol em Majdal Shams e matado pelo menos doze crianças e adolescentes.





“As Forças de Defesa de Israel estão realizando uma avaliação da situação e vamos nos preparar para uma resposta contra o Hezbollah. Vamos concluir nossas avaliações e vamos agir.





Esse ataque revela a verdadeira face do Hezbollah, uma organização terrorista que visa e assassina crianças jogando futebol numa noite de sábado. Agiremos para restabelecer a segurança total em nossa fronteira norte, para todos os cidadãos do Estado de Israel.”





O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou no sábado com Muafak Ṭarif, líder espiritual da comunidade drusa de Israel, e manifestou “seu profundo horror pelo assassinato de crianças e inocentes pelo Hezbollah”.





Em comunicado divulgado pelo gabinete presidencial, Netanyahu afirmou que Israel “não permitirá que o ataque assassino simplesmente passe, e que o Hezbollah pagará um alto preço que não pagou até agora”.





